◇インターリーグホワイトソックス―パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席は四球を選んだ。2死一塁から二盗を敢行。一度はセーフの判定だったが、パドレスの「チャレンジ」によるリプレー検証を経てアウトに覆った。試合前の時点でジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（アストロズ）