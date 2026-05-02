栃木県内で１日夜、突風による被害が相次いだ。県によると、２日午前９時現在、けが人は確認されていない。１日午後８時１０分頃、宇都宮市さつきの住民男性から、「突風で屋根と塀が崩れている」と１１９番があった。近くでは民家のカーポートの屋根が飛ばされたり、別の民家の石塀が崩れたりする被害が確認された。宇都宮市消防局などによると、市内ではこのほかに屋根瓦が飛ぶなど２０〜３０件の被害が確認された。栃木市