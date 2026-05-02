関西テレビ（カンテレ）は、映画『スター・ウォーズ』シリーズを、ゴールデンウィークを含む5月に一挙放送する特別企画を実施する（※関西ローカル）。対象となるのは、物語の原点となる“旧3部作”（エピソード4〜6）と、ダース・ベイダー誕生の秘密に迫る“新3部作”（エピソード1〜3）の計6作品。【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像本企画は、5月22日に日米同時公開される最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン