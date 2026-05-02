俳優中村雅俊（75）の妻で女優、五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなったこ。中村の公式サイトで2日、発表された。73歳だった。発表によると、「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」という。通夜、告別式は「故人ならびにご遺族の強い意向により、近親者のみにて執り行いました」と報告した。中村ら関係者は「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今は