毛布にくるまれたワンコを優しく撫でるおじいちゃん。その何気ないひとときに投げかけられた質問から、思わぬ“告白”が始まったといいます。 話題の投稿は記事執筆時点で87万再生を突破し、「ずっと幸せに暮らしてね」「ドヤ顔がかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を溺愛しているおじいちゃんに『可愛い？』と問いかけてみたら…本当の孫のように『愛を語る光景』】 溢れ出す愛… TikT