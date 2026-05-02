ケージに閉じ込められてしまったかのように、切ない声で訴えるワンコ。しかしその状況には思わずクスッとしてしまう事実が隠されていました。 勘違いから生まれた一連のやり取りが癒されると話題になり、投稿は記事執筆時点で40万再生を突破。「可愛すぎる」「開けてって言ってる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『ケージに閉じ込められた』と文句を言うシニア犬→実は開いていて…勘違いに気付い