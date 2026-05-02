家族が帰ってきて、お留守番を頑張ったことを褒めてもらう老犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で2万8000回再生を突破し、「皆に愛されてるね」「お留守番よく頑張りました！」といったコメントが寄せられています。 【動画：家族の外食中、家で寂しく待つ老犬→みんなが帰ってきて『お留守番を褒められた』結果…泣けるほど尊い光景】 寂しいお留守番 YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」