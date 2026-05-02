アサヒグループ食品は4月30日から5月3日までの4日間、東京ミッドタウン ガレリアB1アトリウム（東京都港区）でリズムゲームイベントを開催して「ミンティア」の価値を訴求している。「ミンティア」の強みや物性価値は、喫食して得られる気持ちの軽やかさにある。気分転換・エチケット・眠気覚ましの機能的な価値に留まらず、機能的な価値の先にある「喫食することで得られる気持ち」という情緒に踏み込んだ訴求や現代人が抱