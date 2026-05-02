高市早苗首相の愛車がトヨタのおひざ元に！愛知県長久手市にあるトヨタ博物館は、同社が創立50周年記念事業のひとつとして1989年4月に設立した自動車博物館です。館内には、トヨタ車に限らず国内外の様々なメーカーが開発・製造した車両が展示されており、クルマの歴史と文化を楽しく学べるようになっています。【高市スープラといわない!?】これがトヨタ博物館での「特別な呼び方」です（写真で見る）クルマ好きなら一日中楽