JR東日本によりますと、２日午前9時18分ごろ、山形新幹線つばさ128号（新庄駅午前7時7分発東京行き）が板谷～庭坂間を走行中、倒木を認め、停車しました。乗客と乗務員にケガはありませんでした。つばさ128号は庭坂駅まで運転を再開し、車両点検を行うということです。また倒木の撤去を行うため、係員が現地に向かっているということです。この影響で、つばさ128号以降の山形新幹線の上り列車の運転再開の見込みは立っておら