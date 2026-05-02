お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、1日深夜放送のニッポン放送『霜降り明星のオールナイトニッポン』（毎週金曜深1：00）に出演。第2子が誕生したと報告した。【写真】おめでとう！せいや、第2子誕生を『ANN』で報告健康に関するトークの中で、せいやは「娘も生まれましたからね。子供生まれまして。2人目なんで、大々的に言うのも…」とサラッと伝えた。粗品から「すごいやん！いつ？」と向けられると「きょうですね。き