新DCユニバースの“大作映画”となるはずだった『ジ・オーソリティー（原題）』が、事実上頓挫していることがわかった。DCスタジオ代表のジェームズ・ガンが明かした。 『ジ・オーソリティー』は、2023年2月に新DCユニバースの第1章「Gods and Monsters」のラインナップとして発表され、ガンが「僕の肝いり企画」と語っていたものだ。コミックのジ・オーソリティーは政府