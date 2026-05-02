ちいかわの世界でおなじみの“草むしり検定”。昨年は、ちいかわがついに「5級」に合格し、うさぎが「2級」に昇級しました。このほど、「スーパーアルバイター」の資格を保有するシーサーも含め、3人の頑張りを称えるアイテムが登場し、SNSで話題となっています。🚩ちいかわパーク 新商品情報🚩. 5月1日(金)より登場⭐️. ・ちいかわパーク 小物チャーム (草むしり検定証5級 ちいかわ) ・ちいかわパーク