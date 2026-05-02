ボーイズグループBTSが、新アルバム『ARIRANG』でグローバルチャートを長い間席巻し、冷めやらぬ人気を証明している。Spotifyが発表した最新週間チャート（4月24〜30日）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、「ウィークリー・トップアルバム・グローバル」で2位となり、6週連続でトップ3を維持した。【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付けタイトル曲『SWIM』もまた、「ウィークリー・トップソング・グロ