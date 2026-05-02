日本人女性と韓国人男性の結婚が増えているという報道が、注目を集めている。西日本新聞は5月1日、韓国統計庁の資料をもとに、韓国で日本人女性と韓国人男性による結婚が増加していると報じた。【写真】BTSそっくり？ 韓国俳優と結婚した18歳下“日本人妻”2023年、2024年はいずれも前年比4割増の高い伸びを示し、2025年も26.1％増の1483件に達したという。一方で、日本人男性と韓国人女性の結婚は、約20年前には3000件を超えてい