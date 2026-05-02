【モデルプレス＝2026/05/02】お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、5月1日放送のラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週金曜25時〜）に出演。第2子女児が誕生したことを報告した。【写真】霜降りせいや、口滑らせた生放送直後の様子◆せいや、第2子女児誕生番組では、2人が健康についてのトークを展開。すると、せいやは「娘も産まれましたからね」と突如、第2子誕生を報告し「2人目なんでね