URBAN RESEARCH DOORSから、上質さとリラックス感を兼ね備えた新ラインが登場。忙しい日々の中でも自分らしくいられる、自然体で心地よいスタイルを提案します。素材やシルエットにこだわったアイテムは、日常をさりげなく格上げしてくれる存在に♡この春夏、ワードローブに取り入れたい注目ラインです。 上質と抜け感を両立した新ライン 新ラインのテーマは「Refined, effortlessly yours.」。上質