遺体が発見された大分県豊後大野市の山中＝4月12日（共同通信社ヘリから）大分県豊後大野市の山中に18歳女性の遺体が遺棄された事件で、県警は2日、女性を殺害したとして、殺人の疑いで大分市の無職姫野忠文容疑者（58）を再逮捕した。再逮捕容疑は3月3日ごろ、姫野容疑者の自宅で、女性の首にナイフを突き刺し、殺害した疑い。県警は4月12日、死体遺棄容疑で姫野容疑者を逮捕していた。県警によると、3月2日、女性が同県中