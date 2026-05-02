ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議で、被爆者や広島と長崎の両市長らが核兵器の廃絶を国際社会に訴えました。【映像】核廃絶訴える被爆者らの様子日本被団協事務局長・浜住治郎さん「戦争をしたから核兵器が使われたのです。戦争はしてはいけないのです」広島への原爆投下によって妊娠3カ月の母親のおなかの中で被爆した浜住治郎さんは1日、国連本部の演説で「核兵器も戦争もない世界にむけ、ともに