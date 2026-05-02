中国・上海に日本生まれの自動車模型「ミニ四駆」の愛好家が集まり、イベントが開かれました。【映像】熱気に包まれる会場の様子尾崎文康リポ「中国の熱心なミニ四駆ファンが愛車を走らせ、会場は熱気に包まれています」この日参加したのは中国人の愛好家およそ80人で、ボディに工夫を凝らした車を真剣な表情で走らせていました。子どもの頃から親しんできた人も多いといいます。参加者の男性「（ミニ四駆を始めたのは）小学3