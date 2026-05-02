ベトナムを訪れている高市首相はこの後、レ・ミン・フン首相と首脳会談を行い、経済安全保障面を中心に連携強化を確認します。ベトナムは、レアアースの世界有数の埋蔵国です。会談で両首脳は、重要鉱物の安定供給や中東情勢をふまえたエネルギー確保策など、経済安全保障面を中心に連携強化を確認する見通しです。高市首相「こうした（エネルギー供給などの協力の）取り組みは、日本における原油、石油製品などの重要物資の調達に