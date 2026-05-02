相続＝口座凍結というイメージが強いですが、実は「まったくお金が引き出せないわけではない」ということをご存じでしょうか。法改正によって、遺産分割協議の前でも一部の預金を引き出せる仕組みが整っています。しかし、「銀行にお金があるから大丈夫」と過信するのは禁物です。特に、相続人が多いほど注意が必要で……。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、父を亡くした佐藤由美さん（仮名）の事例とともに制度