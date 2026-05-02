イランを巡る中東情勢の悪化を受け、ヨーロッパや東南アジア、韓国などへの路線で航空会社による「減便」が相次いでいる。メディアはこぞって「情勢の先行き不透明に伴う燃油の供給懸念」と報じ、燃油サーチャージも高騰が続いている。ところが減便の裏には、利用客が知っておきたい「もう1つの理由」がある。今、航空業界で何が起きているのか、そして私たちはどう自衛すべきなのか。現状と対策を解説する。【値上げ額一覧】高い