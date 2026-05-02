Snow Manの佐久間大介さんは5月1日、自身のInstagramを更新。目黒蓮さんとのお揃いハーフアップヘアのツーショットを披露しました。【写真】佐久間大介＆目黒蓮、お揃いハーフアップ姿「この後めっちゃイチャイチャしてそう」佐久間さんは「ハーフアップ風呂友 久々に会えて嬉しかったわ〜」とつづり、2枚の写真を投稿。カナダから一時帰国中の目黒蓮さんとのツーショットを披露しています。ピンク髪ハーフアップの佐久間さんと黒