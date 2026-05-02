第2打席で左越え6号を放っていた【MLB】ツインズ ー Bジェイズ（日本時間2日・ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場すると、4回の第2打席の6号に続き、5回にはメジャー移籍後初の1試合2本塁打となる7号2ランを放った。5月に入り、岡本が敵地で大暴れだ。5回1死一塁でシメオン・ウッズリチャードソン投手から弾丸の7号を左翼席へ運んだ。メジャー