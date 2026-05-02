女優の桜井日奈子（28）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「テレビ朝日『余命3ヶ月のサレ夫』今夜第2話の放送です」と書き出した桜井。ウエディングドレス姿をアップした。「見て欲しいけど、見て欲しくなくて、見て欲しいです」とコメント。「23:15〜会いましょう」と添えた。ファンからは「呆れる程綺麗カワイイ」「めっちゃきれかわです」「リアルにお嫁さんに来たら幸せよね」「癒し系