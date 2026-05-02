「ツインズ−ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が２打席連発の７号を放ち、メジャー移籍後初の１試合マルチ本塁打を放った。五回、１死からゲレーロが四球で出塁。直後の初球だった。内角低めのスプリットを完璧に捉えると、打球は左翼席に弾丸ライナーで飛び込んでいった。２打席連発に敵地は騒然となり、悠然とダイヤモンドを一周してホームにかえってくるとゲレーロとお辞儀ポーズ。初