俳優の中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが急病のため４月２８日に亡くなったことを２日、所属事務所が発表した。７３歳だった。株式会社ノースプロダクションの公式サイトで報告した。「２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。なお、通夜及び告別式につきましては故人ならびにご