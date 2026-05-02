ゴールデンウィーク（GW）が到来し、多くの旅行者が移動を開始した。 日本インフォメーション株式会社が、全国の20歳から69歳までの男女1074名を対象に実施した、ゴールデンウィークの過ごし方や消費行動に関する調査によると、2026年のGWは、約7割が何らかの予定が「ある」と回答。最多は「自宅でのんびり」派で約半数だった。 移動派は少なく、国内旅行を計画する派も予算は3万円未満に抑