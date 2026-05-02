近畿地方は、明日3日の午後は次第に雨となり、夜から明後日4日の朝にかけて激しい雨や雷雨になる所もあるでしょう。警報級の大雨になる可能性もあるため、今後の情報に注意をしてください。3日夜〜4日朝激しい雨や雷雨の恐れ夜間の停電に注意明日3日は低気圧が日本海に進み、西日本には湿った空気が流れ込む見込みです。近畿地方は、午後は次第に雨となり、雷を伴う所もあるでしょう。大阪や京都など市街地でも、土砂降りの雨