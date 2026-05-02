「変える時」がきたのではないか。【もっと読む】2021年、日刊ゲンダイが懸念していた渋野日向子の“大転落米女子ツアーは現在行なわれている「メキシコ・リビエラマヤオープン」（エル・カマレオンGC）終了後に、1回目の出場優先順位の見直し（リシャッフル）が行なわれる。対象者は渋野日向子（ポイントランキング＝PR 137位）、西村優菜（同104位）、櫻井心那（同133位）、原英莉花（同51位）の4人。この試合でPR80位以内の「