山形新幹線は2日午前、倒木が見つかった影響で上り列車の運転を見合わせています。JRによりますと、2日午前9時20分ごろ、新庄発・東京行きの上りの山形新幹線つばさ128号が、米沢駅と福島駅の間で倒木が発見されたため停車しました。このため山形新幹線は上り列車の運転を見合わせています。午前10時現在、係員が倒木の撤去を行うために現地に向かっています。運転再開の見込みは立っていません。