【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）【映像】「かわいいぞ」“初登場”のヒール美女トリオにまさかのリアクション会場が、3人のヒール女子に対して完全に牙を剥いた。マイクを握った瞬間から「お前らなんか要らない！」コールと地鳴りのような大ブーイングが降り注ぎ、実況アナウンサーも「近年稀に見る大ブーイング」と絶句。NXTからメインロスターに上がっ