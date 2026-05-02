東京・福生市の殺人未遂事件で、逮捕された男は車で埼玉県や都内を通って千葉県に入っていたことが分かりました。【映像】連行される高林輝行容疑者（実際の様子）高林輝行容疑者（44）は先月29日、福生市で17歳の少年をハンマーのようなもので殴った殺人未遂の疑いがもたれています。きのう、千葉県習志野市内のアパートで逮捕されました。その後の捜査関係者への取材で、高林容疑者は車で都内から埼玉県に入り、再び都内