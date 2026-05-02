【バンコク＝吉形祐司】米国とイランの戦闘終結へ向けた再協議の実施が見通せない中、イラン国内で主戦論が台頭し、要人の発言が過激化している。ロンドンを拠点とする反体制メディアのイラン・インターナショナルは４月３０日、交渉団のアッバス・アラグチ外相解任の動きを報じた。最高指導者モジタバ・ハメネイ師の公式ホームページで３０日、モジタバ師のものとされる声明が発表された。米国を「大悪魔」と呼んだ上で、「ペ