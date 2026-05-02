サイバー攻撃への悪用が懸念されている新型AI「クロード・ミュトス」をめぐって、赤沢経産大臣は電力分野の事業者にシステムの緊急点検を求めました。【映像】赤沢氏「サイバー攻撃や誤作動にいち早く対応する必要がある」赤沢経産大臣「電力、ガス、化学、クレジット、石油といった重要なインフラがサイバー攻撃によって事業の停止や誤作動を引き起こし、国民生活や経済活動に大きな影響を及ぼすことがないように、いち早くこう