人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ、てんちむと１月３０日に結婚した元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が１日、自身のＸを更新。「自分探しの一人旅」に出たことを明かした。「自分探しの一人旅に、オランダへ行ってきます。その後は約束の地であるイスラエルへ。」と報告。「国内線と違って、長距離国際線は絶対にビジネスクラスしか乗らない。ＫＬＭのマイルで無料同然でゲット。マイルで行く旅は最高すぎる、飛行機乗っただけで脳汁