きょうからゴールデンウィークは後半に入りました。各交通機関は下りで混雑のピークを迎えます。【映像】中央道・元八王子バス停付近の様子高速道路の下りでは、中央道・相模湖インターチェンジ付近で最大45キロ、東北道の羽生パーキングエリア付近で最大40キロの渋滞が見込まれています。各新幹線も下りが混雑のピークになっています。全席指定になっている東海道新幹線の「のぞみ」は、午前中は「ほぼ満席」で、午後は空席