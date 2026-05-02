開催：2026.5.2 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 3 - 0 [ジャイアンツ] MLBの試合が2日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 2回裏、4番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点