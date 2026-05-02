盤上に命を懸けるプロ棋士たちの素顔を、誰よりも間近で目撃する者たちがいる。将棋記者とカメラマンだ。【画像】完全プライベートの伊藤匠、佐々木勇気の“鬼のような形相”も…野澤カメラマンの写真を一気に見る（全16枚）今年4月、ともに新刊を上梓したカメラマンの野澤亘伸氏（『師弟 棋士の見る夢』）と、朝日新聞記者の北野新太氏（『夜を戦う 純情順位戦』）。その両者による対談が「文春オンライン」で実現した。野澤