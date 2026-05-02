〈「本当は怖いんですよ。いつ怒鳴られるかと…」棋士を撮ったカメラマンだけが知る、藤井聡太に挑む者たちの“剥き出しの素顔”〉から続く盤上に命を懸けるプロ棋士たちの素顔を、誰よりも間近で目撃する者たちがいる。将棋記者とカメラマンだ。【画像】歯を食いしばり涙を堪える木村一基九段今年4月、ともに新刊を上梓したカメラマンの野澤亘伸氏（『師弟 棋士の見る夢』）と、朝日新聞記者の北野新太氏（『夜を戦う 純情順