〈羽生善治が喫した“敗因不明”の負け、A級に上がれない強豪棋士のナゾ…将棋記者が考察する「なぜ順位戦ではドラマが起きるのか」〉から続く盤上に命を懸けるプロ棋士たちの素顔を、誰よりも間近で目撃する者たちがいる。将棋記者とカメラマンだ。【画像】棋界屈指のビジュアル派…伊藤匠二冠の貴重すぎる私服ショットを見る今年4月、ともに新刊を上梓したカメラマンの野澤亘伸氏（『師弟 棋士の見る夢』）と、朝日新聞記者