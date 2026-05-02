お笑いコンビ「ガリットチュウ」の福島善成（48）が2日、ブラジル・サンパウロで開催された世界最高峰の柔術大会「IBJJFブラジル柔術選手権」に出場した。昨年の「ヨーロッパ柔術選手権」に続き優勝を目指したが、準々決勝で敗退した。過去最多の7500人が参加。福島が「競技人生最大の目標」と位置づける大会だった。46歳から50歳のカテゴリーである「マスター4茶帯ライト級」に出場。12人参加のトーナメントの1回戦では、三角