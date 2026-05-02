◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第3日（2026年5月2日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）第2ラウンドの残りが行われ、平本世中（26＝フリー）が68で回り通算8アンダーの単独首位で決勝ラウンドに進んだ。岩崎亜久竜（27＝フリー）が7アンダーで1打差2位につけた。ショーン・ノリス（43＝南アフリカ）、、出利葉太一郎（24＝フリー）、幡地隆寛（32＝フリー）、小平智（36＝Admiral）、堀川未来夢（32＝Wave