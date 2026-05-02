「私の歌とダンスを見て」「誰がコイツ、合格させたん？」【衝撃フェイス！】スッピン姿までさらけ出す「彼女の写真」をすべて見るかつて、プロデューサーにそう言われた“補欠アイドル”がいる。歌もダンスも未経験、1年間ステージに立てず、CDにも声は入らなかった。しかも元ひきこもり。そんな彼女が、なぜ12年も辞めず、35歳でグループの顔になれたのか？姫路市のご当地アイドル「KRD8」リーダー・宮脇舞依さんのインタビ