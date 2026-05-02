先ごろ出版された初の著書『妻脳vs.夫脳年上夫のあるある観察記』（光文社）が重版を重ね好評を博している中村仁美さん（46）。フジテレビのアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサーとして、テレビ、ラジオ、雑誌連載など仕事面が多忙な一方で、3人の男の子の母としても奮闘中。【画像】思春期の長男、iPadに夢中の次男…中村仁美（46）さんと子供たちの3ショットを見る夫である芸人コンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹さ