〈「あの忙しさで、よく3人目を考えたね」フリーに転身、3人育児と仕事のはざまで…中村仁美（46）が明かす、3人目出産を決めた理由〉から続く先ごろ出版された初の著書『妻脳vs.夫脳年上夫のあるある観察記』（光文社）が重版を重ね好評を博している中村仁美さん（46）。フジテレビのアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサーとして、テレビ、ラジオ、雑誌連載など仕事面が多忙な一方で、3人の男の子の母としても奮闘中