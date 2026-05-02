宇宙飛行士たちは、地球とは全く違う環境でどんな暮らしをしているのか。これまでに何度も宇宙へ行ったことがある野口聡一さんの新著『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎）から、野口さんが「宇宙生活でもっとも大事な道具」とするちょっと意外なアイテムを紹介する。【意外過ぎ！】野口さんが「最も重要」と語るアイテムとは？元宇宙飛行士の野口聡一さん（書籍より、以下同）◆◆◆持ち込める