〈宇宙飛行士は、どんな私物を宇宙に持っていくのか…野口聡一が明かす、ちょっと意外な『宇宙生活でもっとも大事な道具』とは？〉から続く居室空間や持ち込める私物が限られ、娯楽の少ない環境で日々生活している宇宙飛行士たち。そんな環境でもストレスを解消しようと、毎週金曜日には「あるイベント」が開催されるという。野口聡一さんの新著『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎）から、一部