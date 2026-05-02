デビュー55周年を迎える忌野清志郎さんの軌跡を追ったドキュメンタリー映画のタイトルが、『愛し合ってるかい？忌野清志郎が教えてくれた』に決定した。あわせて10月2日の公開日が発表され、特報映像、忌野清志郎さん本人の直筆によるメインタイトル入りティザービジュアル、さらに相原裕美監督のコメントも解禁された。【動画】現代を生きる人々への“無敵のエール”『愛し合ってるかい？忌野清志郎が教えてくれた』特報R